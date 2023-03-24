Фото: «Тотальный диктант – 2022» Фото: Елена Зябкина

«Тотальный диктант – 2023» в Орле состоится 8 апреля. Регистрация участников начнется за 10 дней до события.

Международная просветительская акция пройдет на четырех площадках: мемориальный Дом-музей Русанова, гимназии №1 Орловского государственного университета имени Тургенева, музей-заповедник «Спасское-Лутовиново», а также Орловская областная библиотека имени Бунина, которая является организатором акции в регионе и модератором всех площадок «Тотального диктанта – 2023».

Начало мероприятия в 12:00, диктовка текста – в 14:00 по московскому времени.

На каждой из площадок организаторы обещают встречи с известными людьми, среди которых журналисты, блогеры и путешественники.

В Бунинской библиотеке по традиции разместится самая многочисленная открытая площадка. Текст диктанта на этой площадке прочтет теле и радиоведущая «Экспресс Радио Орел» Юлия Чернявская.

В мемориальном Доме-музее Русанова текст диктанта будет читать современный орловский путешественник, член Орловского регионального отделения Российского географического общества, руководитель туристического проекта «Походная романтика» Денис Балагутин.

На площадке музея-заповедника «Спасское-Лутовиново» диктант прочитает радиоведущий, диктор и звукорежиссер Александр Амурный.

В гимназии №1 ОГУ Тургенева свои знания будут проверять только учащиеся образовательного учреждения и при желании их родители и педагоги.

Автором Тотального диктанта станет российский писатель и журналист, финалист премий «Большая книга», «Национальный бестселлер» и «НОС» Василий Авченко. Текст диктанта будет посвящен русскому путешественнику, писателю и исследователю Дальнего Востока Владимиру Арсеньеву.

Принять участие можно только после регистрации на официальном сайте https://totaldict.ru/.