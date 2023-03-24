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В Орловской области в 2023 году капитально отремонтируют 237 многоквартирных домов. Более половины объектов уже законтрактовано.

В ходе реализации программы особое внимание уделяется внешнему облику многоквартирных домов и ремонту кровель. Рабочие применяют долговечные материалы и используют технические решения, позволяющие производить дальнейшую эксплуатацию без значительных затрат.

Как сообщает телеграм-канал "Телеграммы из Орла", в 2022 году в регионе капитально отремонтировали 253 многоквартирных дома. Всего за время действия программы проведен ремонт в 1128 домах, жилищные условия улучшены для 194,4 тысяч человек.