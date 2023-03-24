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Генеральный директор ООО «Пенобетон-Орел» отправится в тюрьму за мошенничество. Он задолжал обманутым дольщикам 22 квартиры.

Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Орловской области, мужчина с декабря 2014 года по август 2020 года организовал среди орловцев, желающих купить квартиру по сниженной цене, сбор средств на строительство многоквартирного жилого дома № 9 на улице Жадова в поселке Змиевка. Помимо этого, мошенник заключил с будущими хозяевами квартир договоры долевого участия, предварительные договоры долевого участия и предварительные договоры купли-продажи жилых помещений. Однако ни намерения, ни возможности исполнить обещания он не имел.

– В результате преступных действий злоумышленником были похищены денежные средства граждан по 22 договорам на общую сумму свыше 22 миллионов 632 тысяч рублей. Денежные средства на строительство многоквартирного жилого дома в соответствии с условиями заключенных договоров им направлены не были и в собственность граждан жилые помещения не передавались, – пояснили "Комсомолке" в пресс-службе СУ СК России по Орловской области.

В добавок к этому, мужчина с июня 2016 года по август 2017 года обманул двоих своих знакомых, сказав, что имеет реальную возможность приобрести для них квартиры по заниженной цене в Орле. После получения от знакомых 595 000 рублей, придав видимость реальности своим действиям, преступник внес часть денег в кассу строительной организации. Оставшиеся 291 370 рублей он похитил.

В итоге, приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет, с отбыванием наказания в исправительном учреждении общего режима со штрафом в 220 000 рублей.