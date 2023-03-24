Фото: миссионерский отдел Орловской епархии

В Орле иностранных студентов научили печь жаворонков. Необычный мастер-класс подготовили в центре «Знаменская богатырская застава».

Так, миссионерский отдел Орловской епархии решил познакомить иностранных студентов Орловского государственного аграрного университета имени Николая Парахина с русской православной традицией.

Как сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии, мероприятие началось с посещения местного храма святого Лазаря Сербского. Студенты узнали об истории этого храма, а также о святом, в честь которого он освящен. Помимо этого иностранцы смогли поучаствовать в богатырских забавах, и, конечно, им удалось слепить из теста символ православного праздника Сорока Севастийских мучеников – жаворонка.

После завершения мероприятия иностранные студенты попросили такие встречи сделать регулярными, а епархиальный миссионерский отдел поддержал это предложение.