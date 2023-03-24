Фото: пресс-служба правительства Орловской области

Концепцию строительства межвузовского кампуса в Орле защитят в Минобрнауки. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.

23 марта в Орле прошло совещание по вопросу строительства межвузовского кампуса. В нем приняли участие губернатор Андрей Клычков, замгубернатора по планированию, экономике и финансам Вадим Тарасов, руководитель областного Департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Сергей Антонцев, ректоры орловских вузов и депутат Госдумы Ольга Пилипенко.

Присутствующие озвучили свои замечания и предложения к концепции создания кампуса, защита которой в ближайшее время пройдет в Министерстве высшего образования и науки РФ.

В пресс-службе регионального правительства отметили, что создание кампуса позволит сформировать уникальную модель взаимодействия и интеграции образовательной системы региона, бизнеса и власти.

Напомним, в Орле в этом году начнется строительство межвузовского кампуса. Объект планируют сдать в 2026 году. В рамках создания межвузовского кампуса в Орле построят 66 тысяч квадратных метров студенческой инфраструктуры: 1,5 тысячи новых мест в общежитиях, лектории, лаборатории для прикладной науки, площадки для отдыха и парковые зоны, стадион и кинотеатр. На эти цели регион получит 10 миллиардов рублей.