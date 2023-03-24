Фото: Сергей Лежнев

В Орловской области формируют гуманитарный груз для участников СВО. Посылка будет доставлена военнослужащим под Купянск Харьковской области.

Поручение собрать груз отдал губернатор Орловской области Андрей Клычков. Об этом в своих соцсетях сообщил советник губернатора Сергей Лежнев.

Солдатам одного из подразделений требуются новые комплекты одежды, подходящие к погодным условиям. Поэтому в Колпнянском районе оперативно формируется гуманитарный груз, в который войдут: тактические перчатки, тактические ботинки и форма, наколенники и налокотники, сапоги, костюмы-дождевики.

Кроме того, солдатам требуются разгрузочные жилеты, радиостанции «Гранит», внешние аккумуляторы, газовые баллоны, инструменты, батарейки, медикаменты, продукты питания и другие необходимые вещи. Отмечается, что часть товаров уже приобретена.

Пункт сбора необходимых вещей и средств расположен в здании администрации Колпнянского района по адресу: поселок Колпна, улица Пионерская, дом 2.