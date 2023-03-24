В Орле в районе плодово-ягодной станции произошла авария на газопроводе

Фото: пресс-служба мэрии Орла

В Орле районе плодово-ягодной станции произошла авария на газопроводе. Рабочие уже приступили к восстановлению поврежденного участка.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, накануне на правой стороне Оки, в районе плодово-ягодной станции, был обнаружен дефект сварочного стыка газопровода. В районе аварии расположены только дачи, которые в настоящее время не используются.

Сегодня в 7.00 аварийные бригады в составе 25 человек и 7 единиц техники приступили к восстановлению. Ориентировочно, аварию устранят к 20.00.

- До этого времени, чтобы сохранить отопление и горячее водоснабжение, ТЭЦ будет использовать альтернативный источник топлива – мазут. Возможно снижение параметров подачи, - уточнили в пресс-службе мэрии Орла.