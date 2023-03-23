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НовостиОбщество23 марта 2023 14:28

В Орле коммунальщики и сотрудники администрации вышли на уборку набережной

За день экоотряд очистил территорию от лодочной станции до Герценского моста
Ирина КАБАНОВА
Фото: пресс-служба администрации Орла

Фото: пресс-служба администрации Орла

В Орле коммунальщики и сотрудники администрации вышли на уборку набережной. За день экоотряд очистил территорию от лодочной станции до Герценского моста.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, сегодня на уборку набережной со стороны Советского района вышло более 30 человек.

После схода снега предстоит собрать мусор, ветки, порубочные остатки, помыть набережную, убрать смет на дорожках. Сегодня в порядок привели территорию от лодочной станции до Герценского моста. В итоге набралось примерно четыре КАМАЗа веток, бревен и бытовых отходов. По заверениям мэрии Орла, с завтрашнего дня весь собранный мусор начнет вывозиться.

Напомним, по словам мэра Орла Юрия Парахина, уровень воды в реках пришел в норму, риск подтопления свелся к нулю. В связи с этим было принято решение приступить к уборке. Градоначальник отметил, что работы для городских служб очень много.