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Орловская прокуратура проверяет информацию о порванном батуте в одном из игровых центров. Ранее на состояние игрового оборудования пожаловалась местная жительница.

Прокуратурой Орловской области проводится проверка информации о ненадлежащем состоянии батута в игровой зоне кафе по улице Розы Люксембург дом №4 в Орле. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

В проверочных мероприятиях поучаствуют специалисты органов контроля, региональных Управлений Роспотребнадзора и МЧС России. Прокуратурой будет проверено соблюдение в организации законодательства в сфере обеспечения безопасного досуга детей.

- Кроме того, по сведениям, размещенным в социальной сети, в игровой зоне имел место случай падения ребенка. Данная информация проверяется, по данному факту будут приняты меры прокурорского реагирования, поставлен вопрос об ответственности виновных лиц, сообщили "Комсомолке" в пресс-службе ведомства.

По результатам проверки будут приняты прокурорского реагирования.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что ребенок разбил лоб на батуте в данном игровом центре. Причем, по словам орловчанки, оврежденное полотно руководство заведения даже не прикрыло.