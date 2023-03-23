Фото: скриншот из видео мэрии Орла

В Орле врачи собрали более 20 коробок медикаментов для коллег из Луганска. Собранные медучреждениями посылки сегодня отправятся в Республиканскую клиническую больницу.

О формировании груза в стенах Поликлиники №2 сообщили в пресс-службе городской администрации. В рамках акции «Врачи Орла – врачам Луганска» было собрано все необходимое для медиков: дезинфицирующие средства, перевязочный материал и противовирусные препараты.

Посылку доставят в Республиканскую Луганскую клиническую больницу, где проходят лечение военнослужащие и мирные жители.

Небольшую посылку для врачей Луганска сформировала и школа №10. В нее вошли дезинфицирующие средства, антисептические стерильные салфетки, шприцы и бинты.