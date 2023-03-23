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На Орловщине стартовал сезон охоты. Он продлится до 10 мая.

По данным регионального правительства, на территории охотничьих угодий южной зоны Орловской области, охота на водоплавающую дичь разрешена с последней субботы марта продолжительностью 10 дней, а на боровую дичь - с первой субботы апреля, также на 10 дней. В южную зону входят Глазуновский, Дмитровский, Должанский, Колпнянский, Кромской, Ливенский, Малоархангельский, Покровский, Свердловский, Сосковский, Троснянский и Шаблыкинский районы.

На территории охотничьих угодий северной зоны Орловской области, охота на водоплавающую дичь разрешена с первой субботы апреля продолжительностью 10 дней, а на боровую дичь - со второй субботы апреля тоже на 10 дней. К северной зоне относятся Болховский, Верховский, Залегощенский, Знаменский, Краснозоренский, Мценский, Новодеревеньковский, Новосильский, Урицкий, Хотынецкий, Корсаковский районы и Орловский муниципальный округ.

Получить разрешение на добычу охотничьих ресурсов можно при наличии охотничьего билета и квитанции об оплате госпошлины в размере 650 рублей.

Подать заявление на выдачу разрешения можно с 20 марта 2023 года в управление экологического надзора и природопользования регионального Департамента надзорной и контрольной деятельности с 10.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00). Адрес - г. Орел, ул. Сурена Шаумяна, дом 16, каб. 17, тел. 454-113, 454-919, 455-764.