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В Орле до конца сентября ограничат движение по Карачевскому шоссе. Дорожные службы переходят к комплексному ремонту улиц.

О неудобствах для автомобилистов сообщили в пресс-службе городской администрации. До 30 сентября ограничения будут действовать от улицы Мостовой до границы города Орла. А до 30 июня движение ограничат по улицам Кольцевой, Полярной и Энгельса.

- Временное ограничение означает, что в отдельные периоды времени на перечисленных участках на проезжей части может работать техника, препятствующая проезду автомобилей, и проезжая часть может быть сужена. Рассчитываем на ваше понимание!, - подчеркнули в пресс-службе мэрии Орла.