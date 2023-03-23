Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В Орловской области ускорят работу по расчистке освободившихся от воды мостов. Такое поручение дал губернатор Орловской области Андрей Клычков на совещании с главами муниципальных районов и городских округов.

В ходе обсуждения паводковой ситуации глава региона отметил, что благодаря погодным условиям, уровень воды в реках снижается, и подтопленные мосты постепенно освобождаются.

- Паводковая ситуация остается в центре внимания, несмотря на отступление воды. Ситуация на контроле. В настоящее время 3 моста все еще подтоплены, хотя уровень воды на них достаточно низкий. Необходимо начинать работу в том числе и по этим мостам, чтобы обеспечить бесперебойное транспортное сообщение по ним как можно скорее, - заявил Андрей Клычков.

Напомним, подъем уровня воды в реках на территории Орловской области произошел 11 марта. На это повлияли положительные температуры воздуха и выпадения осадков в виде дождя и мокрого снега.