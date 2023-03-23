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В Орловской области бывший полицейский получил условный срок за разглашение гостайны. Об этом сообщили в УФСБ региона.

По данным ведомства, суд приговорил экс-сотрудника ОВД, разгасившего сведения, составляющие государственную тайну, к году лишения свободы условно и запрету занимать должности на государственной службе в течение двух лет.

В 2022 году к административной ответственности за нарушение требований о защите информации, составляющей государственную тайну привлекли 7 должностных и 20 физических лиц. Им выписали штрафы на общую сумму 41,5 тысяч рублей. Еще 74 сотрудника привлекли к дисциплинарной ответственности, а трех человек предостерегли о недопустимости создания условий для разглашения гостайны.

Также в ведомстве рассказали, что руководители организаций региона получили 28 представлений об устранении причин и условий, способствовавших совершению правонарушений, 11 - способствующих угрозе безопасности страны.