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В Орловской области пройдут две дополнительные ярмарки вакансий. Мероприятия состоятся 28 и 29 марта.

Об этом сообщает пресс-служба областного правительства. Так, одну из них 28 марта с 10.00 до 12.00 проведет центр занятости населения Железнодорожного района по адресу: улица Пушкина, 12. Рабочие места орловцам предложит Спецавтобаза и колл-центр «Телеконтакт». Выбрать можно различные вакансии: машинист автогрейдера, водитель погрузчика, тракторист, слесарь, электрогазосварщик, уборщик, повар, а также специалист по продажам услуг.

Еще одна ярмарка вакансий пройдет 29 марта с 10.00 до 12.00 по адресу: Орловский муниципальный округ, село Старцево, улица Колледжская, 2Собеседование с претендентами на вакансии консультантов и специалистов по продвижению товаров и услуг проведет контактный центр «Комфортел». Орловцам, которые ищут работу, расскажут про график, преимущества, оплату труда, условия, а также ответят на интересующие вопросы.