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В Орловской области с начала года на национальные проекты потратили более 1,2 миллиардов рублей. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.

В 2023 году для финансового обеспечения 45 региональных проектов запланировано свыше 8,8 миллиардов рублей. Освоено уже более одного миллиарда 234 миллионов рублей, что составляет 14 % от общего объема.

Кроме того, на реализацию муниципальных проектов предусмотрено 3,9 миллиардов рублей. Сейчас из них освоено 731,5 миллионов – почти 19 % от плана.

По сообщению пресс-службы правительства Орловской области, на этой неделе на реализацию национальных проектов были направлены средства на строительство дополнительного корпуса школы № 2 в городе Ливны, техническое оснащение библиотеки по модельному стандарту во Мценском районе и поддержку лучших учреждений культуры, техническое оснащение муниципальных и региональных музеев, ремонт помещения для установки нового оборудования во Мценской ЦРБ, закупку оборудования для оснащения спортивных залов.