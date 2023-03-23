Фото: Андрей Клычков

В Орловской области на развитие нового туристического проекта потратят более 200 миллионов рублей. Об этом заявил глава региона Андрей Клычков.

Соглашение с Минстроем РФ о реализации нового регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры» национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» было заключено 17 марта 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Орловской области.

В этом году на мероприятия проекта будет направлено 217 миллионов рублей, из них 215 миллионов из средств федерального бюджета. Соглашение с Минэкономразвития России о предоставлении субсидии подписано 22 марта.

В туристическом центре города Орла будет внедрен единый архитектурный и дизайн-код, обновлены в соответствии с ним вывески, навигация и продолжится развитие инклюзивной среды. Поставят ориентирующие указатели, карты-схемы, информационные знаки, архитектурную фасадную подсветку.

Кроме того, еще одно направление связано с инфраструктурой информационных центров, поскольку именно они являются точкой входа для туриста. Также будут создаваться малые архитектурные формы, которые создадут образ пространства.