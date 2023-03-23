Фото: телеграм-канал «Телеграммы из Орла»

В Орловской области обеспечат постоянную готовность пунктов приема беженцев. Такое поручение дал губернатор Андрей Клычков.

Как сообщает телеграм-канал «Телеграммы из Орла», общая вместимость муниципальных и областных пунктов временного размещения – 1367 человек. 19 марта в регион прибыли 144 человека, вынужденно покинувшие территорию ДНР. Эвакуированные граждане были размещены в ПВР.

На сегодняшний день в таких пунктах проживает 1063 человека, в том числе 249 детей.

Отметим, что в рамках исполнения постановления Правительства РФ от 12 марта 2022 г. № 349 «О распределении по субъектам РФ граждан РФ, Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области, вынужденно покинувших жилые помещения и прибывших на территории субъектов РФ в экстренном массовом порядке» Орловская область может принять еще 304 человека.