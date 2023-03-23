Фото: пресс-служба администрации Орла

В Орле обсудили обеспечение антитеррористической безопасности на майские праздники. Заседание специальной комиссии и оперативной группы провел глава города Юрий Парахин.

Как отметил начальник управления по безопасности администрации Орла Игорь Тарасов, во время празднования Первомая и Дня Победы заместители мэра Орла, начальники территориальных управлений и руководители структурных подразделений администрации Орла будут находиться в круглосуточном взаимодействии с Единой дежурно-диспетчерской службой Орла. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

– Руководителям предприятий, организаций и учреждений Орла независимо от форм собственности будет рекомендовано организовать круглосуточное дежурство должностных лиц из числа руководящего состава в период подготовки и проведения праздничных мероприятий, проверить готовность сил и средств к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, противоправные действия, в том числе террористической направленности, – подчеркнул чиновник.

На заседании также отметили, что с 1 по 10 мая включительно будет введено круглосуточное дежурство руководящего и личного состава УМВД России по городу Орлу, а также усилены следственно-оперативные группы. Помимо этого, будут сформированы мобильные резервы для незамедлительного реагирования на осложнение обстановки в период проведения праздничных мероприятий, а дежурные части и структурные подразделения будут ориентированы на своевременное реагирование на любую информацию о готовящихся преступлениях.