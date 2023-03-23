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НовостиОбщество23 марта 2023 8:17

В Орловской области обманутым дольщикам выплатили почти 70 миллионов рублей компенсации

Средства получили 30 орловцев
Елена Зябкина
В Орловской области обманутым дольщикам выплатили почти 70 миллионов рублей компенсации

В Орловской области обманутым дольщикам выплатили почти 70 миллионов рублей компенсации

Фото: Елена Зябкина

В Орловской области обманутым дольщикам выплатили почти 70 миллионов рублей компенсации. Средства получили 30 орловцев.

Денежная сумма в размере 68,6 миллионов рублей была выделена из Фонда развития территорий и областного бюджета.Об этом сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

Всего с 2020 года на территории региона выплачены компенсации 477 дольщикам на общую сумму 746,3 миллионов рублей. На сегодняшний день Орловская область входит в десятку регионов России по восстановлению прав участников долевого строительства.

Отмечается, что количество пострадавших дольщиков за последние четыре года сократилось в пять раз с 831 до 158.