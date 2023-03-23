Фото: пресс-служба УГИБДД УМВД России по Орловской области

В Орловской области автомобиль наехал на ребенка. Авария произошла в городе Ливны.

Как сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции, ДТП с участием девятилетнего мальчика произошло в полдень 22 марта.

37-летняя водительница «ЗАЗ Шанс» ехала по улице Октябрьская Ливен и в районе дома №7А допустила наезд на ребенка, который переходил проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу справа на лево по ходу движения автомобиля без сопровождения взрослого. В результате ДТП юный пешеход получил телесные повреждения.

Всего за прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 15 ДТП, три из которых с пострадавшими.