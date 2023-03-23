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НовостиПроисшествия23 марта 2023 7:28

В Орле иномарка и «Лада» столкнулись в ДТП

Авария произошла в Заводском районе областного центра
Елена Зябкина
Фото пресс-служба УГИБДД УМВД России по Орловской области

Фото пресс-служба УГИБДД УМВД России по Орловской области

В Орле иномарка и «Лада» столкнулись в ДТП. Авария произошла в Заводском районе областного центра.

ДТП случилось в полдень, 22 марта. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

42-летняя водительница «Чери», ехала по улице Мостовая со стороны улицы Алроса в направлении улицы Колхозная и в районе дома №2 по улице Мостовая столкнулась с автомобилем «Лада Гранта», под управлением 38-летней водительницы, которая ехала в встречном направлении. В результате ДТП женщина, управлявшая автомобилем «Чери» получила телесные повреждения, отпущена.