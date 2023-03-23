Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

В Орловской области сгорели автомобиль и хозпостройка. Причины пожаров устанавливают специалисты.

Возгорание хозяйственной постройки в переулке Артельном города Орла произошло 22 марта около двух часов дня. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

На момент прибытия пожарных пламя горело внутри постройки, существовала угроза распространения огня на рядом стоящее здание. В результате пожара помещение хозпостройки выгорело изнутри на площади 20 квадратных метров. От огня спасена рядом стоящая хозпостройка. Пострадавших в помещении обнаружено не было.

Уже вечером, около семи часов, пожарные получили сообщение о возгорании автомобиля в селе Городище Урицкого района. В результате пожара автомобиль «ВАЗ-2110» выгорел по всей площади.

Всего в Орловской области за прошедшие сутки пожарными было ликвидировано 12 возгораний.