Фото: Орловская областная библиотека имени Бунина Фото: Елена Зябкина

В Орле открылась выставка, посвященная 80-летию со дня хатынской трагедии. Экспозиция начала работу в библиотеке Бунина.

На выставке «Хатынь: трагедия и память», которую можно посетить в зале переодики областной библиотеки, представлены различные периодические издания и книги. В них историки, журналисты и писатели рассказывают о трагедии холодного марта 1943 года. Скорбью веет со страниц фотоальбомов о мемориальном комплексе «Хатынь».

Помимо этого, орловцы смогут ознакомиться со сборником повестей известного белорусского писателя-документалиста Алеся Адамовича: «Хатынская повесть», «Каратели».

Центральное место экспозиции отведено материалам о зверствах фашизма и целенаправленной политики геноцида по отношению к населению Белоруссии.

Кроме того, посетители выставки смогут приобщиться к книге Козлова «Имя ему геноцид», сборнику материалов Центрального государственного архива «Нацистская политика геноцида и «выжженной земли» в Белоруссии (1941-1945)», документальному исследованию Белевича «Хатынь: боль и гнев».

Возрастное ограничение 12+