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Орловец нашел в лесу два куста конопли и попал под уголовное дело. Растение он высушил и собирался употребить.

27-летнего жителя Мценского района сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков задержали в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. Проводя личный досмотр, они обнаружили у молодого человека в кармане два пакетика с высушенной растительной массой. Находки исследовали в Экспертно-криминалистическом центре. Специалисты подтвердили, что в пакетиках была марихуана массой 146 граммов.

Амчанин рассказал полицейским, что нашел в лесу два куста дикорастущей конопли. Растение он собрал и высушил для личного пользования.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере), - пояснили в пресс-службе регионального УМВД. Молодой человек находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.