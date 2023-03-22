Фото: БУ ОО "ЦЕНТР СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ" город Орел

Орловец Юрий Ноздрунов стал чемпионом России по настольному теннису. Спортсмен одержал победу в личном зачете.

Чемпионат России по настольному теннису среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата прошел в Пензе. Победителем соревнований стал орловский теннисист Юрий Ноздрунов. Он стал лучшим в личном зачете среди спортсменов девятого класса.

По информации областного правительства, еще одну золотую медаль бронзовый призер Олимпийских игр завоевал вместе с Евгением Тавровым и Сергеем Красниковым в командных соревнованиях.

Сам спортсмен отметил, что чемпионат России является для него самым главным соревнованием, на основании которого происходит отбор в сборную команды страны, и, не смотря на конкуренцию среди молодых перспективных спортсменов, он двигается в правильном направлении.