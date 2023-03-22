Фото: Региональный центр оценки качества образования

Стало известно, как родители орловских выпускников справились с ЕГЭ. В Орловской области огласили результаты акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ с родителями».

Мероприятие прошло на базе ОРЦОКО 17 марта 2023 года.

Участники акции уже могут ознакомиться со своими результатами на сайте Регионального центра www.orcoko.ru в разделе «Узнать результаты» (ГИА-11/ЕГЭ для родителей).

– ЕГЭ – серьезное испытание не только для детей, но и родителей. Информированность родителей об особенностях экзаменационных процедур, поможет им правильно настроить, сориентировать и поддержать своих детей в период проведения государственной итоговой аттестации, чтобы выпускники смогли продемонстрировать весь объем полученных знаний, – отмечает руководитель Департамента образования Орловской области Алексей Карлов.

Своими впечатлениями о пройденном испытании поделились родители будущих выпускников.

– Родители должны ориентировать детей на то, что самое главное – уверенность в себе. А уверенность должна быть на основе регулярных, каждодневных занятий. Тогда ЕГЭ будет не страшен, – отметила мама выпускницы школы № 15 Орла Лия Царукян.

Вероника Русецкая, мама выпускницы орловского лицея № 1 имени Михаила Ломоносова считает, чтобы критиковать ЕГЭ нужно лично пройти это испытание.

– Задания не показались мне очень сложными. Конечно, готовясь к экзаменам, надо много заниматься, тогда на экзамене для волнения места не будет. Теперь могу с уверенностью сказать: «Я сдавала ЕГЭ, это не страшно!», – подчеркнула женщина.

Участниками ЕГЭ-2023 в Орловской области станет 2691 одиннадцатиклассник. Для проведения экзаменов организовано 39 пунктов проведения экзаменов.

– В предстоящую экзаменационную кампанию во всех пунктах проведения ЕГЭ на территории Орловской области будут использоваться технологии доставки экзаменационных материалов по сети «Интернет», их печать и сканирование в аудиториях. Это позволит повысить прозрачность и объективность проведения итоговой аттестации, а также оптимизировать процесс доставки и обработки экзаменационных материалов в ППЭ, – сообщили «Комсомолке» в региональном центре оценки качества образования.