Фото: газета "Уездный город Ливны"

В Ливнах установят светодинамический фонтан почти за 15 миллионов рублей. Объект появится в городе в этом году.

В 2023 году в Ливнах начинается третий этап благоустройства культурно-мемориального комплекса «Площадь Победы. Аллея Героев». Ремонтные работы проходят в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда».

В прошлом году под фонтан уже построили техподполье, а его устройство начнется в этом году. На данный момент подрядная организация подготавливает стройплощадки.

По информации правительства Орловской области, стоимость объекта, который будет состоять из двух водных чаш размером 8 на 5 метров каждая, составляет 14,9 миллионов рублей.