Фото: скриншот видео из соцсетей Юрия Парахина

В Орле на неделю закроют движение транспорта на Привокзальной площади. Об этом в соцсетях сообщил мэр города Юрий Парахин.

По словам главы города, проблема содержания Привокзальной площади связана с постоянно припаркованными на ней машинами.

Таким образом, ночью с 22 на 23 марта до 6 часов утра 24 марта будет закрыто движение от улицы Орджоникидзе до дома №10 по улице Привокзальной. С 6 утра 24 марта до полуночи 28 марта движение закроют от дома №1б по улице Привокзальной до дома №1к1 по Привокзальной площади.

Кроме того мэр Орла обратился в своих соцсетях к хозяйствующим субъектам.

– Коллеги, уже весна, можно приступать к уборке. Общегородской субботник пройдет 22 апреля, но общая задача – сделать большую часть работы в марте-начале апреля. В наших с вами силах навести чистоту в городе уже сегодня, – заключил Юрий Парахин.