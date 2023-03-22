Орловцу предъявили обвинение в причинении смерти знакомому

Фото: СУ СК России по Орловской области

В Орловской области расследуется уголовное дело по факту смерти 47-летнего жителя деревни Малая Плота Малоархангельского района области. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК региона.

В совершении преступления подозревается 35-летний знакомый погибшего. Мужчину задержали, он сознался в содеянном и рассказал о произошедшем. Выяснилось, что в конце февраля 2023 года он выпивал с потерпевшим в одном из частных домов деревни. Между ними возник конфликт на бытовой почве и обвиняемый ударил знакомого ногой в область живота, повредив брюшную полость. 14 марта от полученного телесного повреждения потерпевший скончался в больнице.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. В настоящее время мужчина допрошен следователем. Ему предъявлено обвинение.

Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование дела продолжается.