Фото: Владимир Ивановский

Туристический потенциал Орловского полесья будут раскрывать с помощью специальной рабочей группы. Она должна будет представить соответствующие предложения.

Совещание по вопросу концепции развития туризма локации «Орловского полесья» и прилегающих территорий, в том числе зоовольерного комплекса БУ ОО «Дирекции особо охраняемых природных территорий Орловской области» провел 22 марта первый замгубернатора в Правительстве Орловской области Владимир Ивановский. Об этом чиновник сообщил в соцсетях.

Рабочая встреча связана с тем, что 18 марта 2023 года президент России внес изменения в Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях».

По словам замгубернатора, эти изменения, с одной стороны, открывают новые возможности для раскрытия туристического потенциала таких территорий, как национальный парк «Орловское полесье», с другой – строго ограничивают предельно допустимую рекреационную емкость таких территорий при осуществлении туризма.

– Для раскрытия туристического потенциала национального парка «Орловское полесье», зоовольерного комплекса и прилегающих территорий создана рабочая группа, которой предстоит подготовить и представить предложения развития туризма, – заключил Владимир Ивановский.