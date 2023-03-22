Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Орловский губернатор Андрей Клычков встретился с силовым блоком региона. Совещание прошло в здании областной администрации.

В совещании приняли участие руководители силовых структур и правоохранительных органов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В рамках встречи глава региона, руководители силовых структур и правоохранительных органов обсудили поддержку военнослужащих, участвующих в СВО, а также оказание помощи семьям мобилизованных. Также обсуждалась готовность сил и средств правоохранительных органов региона к обеспечению общественного порядка и общественной безопасности на территории региона

Помимо этого, руководители ведомств доложили главе региона об оперативной обстановке по паводковой ситуации в населенных пунктах области.