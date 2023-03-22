Орловчанка лишилась незаконно полученного диплома Фото: Елена Зябкина

Орловчанка лишилась незаконно полученного диплома. Она фактически не прошла соответствующее обучение.

Прокуратура Залегощенского района провела проверку исполнения требований законодательства при расходовании бюджетных средств. По итогам было установлено, что в рамках реализации национального проекта «Демография» КУ ОО «Центр занятости населения Залегощенского района» и Орловским городским отделением общероссийской общественной организации «Российский красный крест» заключен контракт по организации дополнительного профессионального обучения местной жительницы. Женщине выдали диплом о повышении квалификации. Однако орловчанка обучение не проходила и не сдавала необходимые экзамены.

В итоге суд решил признать выданный женщине диплом недействительным.

– Уголовно-правовая оценка допущенным нарушениям будет дана в рамках уголовного дела, которое в настоящее время расследуется, – прокомментировали ситуацию в пресс-службе прокуратуры Орловской области.