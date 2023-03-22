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За год в Орловской области завели 60 уголовных дел за фиктивную регистрацию иностранцев. Также были задокументированы административные правонарушения в сфере миграции.

Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по Орловской области. Так, в прошлом году сотрудники полиции возбудили 60 уголовных дел за фиктивную постановку на миграционный и регистрационный учеты иностранцев.

Кроме того, в регионе было задокументировано 253 административных правонарушения за неисполнение обязанностей в связи с осуществлением миграционного учета. За допущение таких нарушений предусмотрены штрафы, которые варьируются от 2 до 500 тысяч рублей.

Нарушители, которые оформили фиктивную регистрацию, попадают под уголовную ответственность. Их ждет штраф, принудительные работы или лишение свободы сроком до трех лет.