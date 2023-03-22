Фото: пресс-служба мэрии Орла

В Орле в апреле начнется сборка конструкций Красного моста. Металл для них приедет к концу марта.

О ходе реконструкции Красного моста рассказал мэр Орла Юрий Парахин в своих соцсетях.

По словам градоначальника, подрядчик полностью демонтировал старое пролетное строение. В настоящее время работы идут на подходах, параллельно бригады устраивают накаточный путь, по которому будет надвигаться новый пролет.

Металл для конструкций прибудет в Орел к концу месяца, а в апреле начнется укрупненная сборка. Одновременно с деталями на объект прибудут и бригады сварщиков.

- Мы уже понимаем, как будет выглядеть новый Красный мост — как старый. Буквально. Новые ограждения — точь-в-точь те перила, которые вытащили из Оки во время работ. Каждая секция весит свыше 150 кг — это без поручней и чугунного декора. Ограждения и опоры освещения уже заказаны, напомню, выполнять их будет орловская литейная компания, - отметил Юрий Парахин и добавил, что работы идут по графику.