Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В Орле наградили победительниц областного конкурса «Женщина – Лидер 2023». Торжественное мероприятие прошло в театре «Свободное пространство».

В церемонии приняли участие орловские чиновники и попечитель Орловского социального кластера Валерия Клычкова. Об этом сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

Поздравил победительниц конкурса первый заместитель губернатора Орловской области Вадим Соколов.

– Союз женщин уже много лет проводит этот замечательный конкурс, который служит прекрасным и благим целям – помогает нам в должной мере отдать дань уважения женщине-лидеру, созидателю, – отметил Вадим Соколов.

Победительницам конкурса вручили дипломы и памятные медали Гризодубовой и «Дочерям Отчизны». В числе награжденных 32 человека – это руководители образовательных организаций, учителя, педагоги дополнительного образования, врачи, сотрудники полиции и орловских предприятий, главы КФХ, журналисты.