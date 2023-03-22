Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Орловца госпитализировали после пожара в жилом доме. Возгорание произошло ночью 21 марта на улице Тимирязева в Орле.

В результате пожара в комнате выгорели постельные принадлежности, от огня пострадали предметы интерьера и мебели. Как сообщили в пресс-слкжбе регионального МЧС, на пожаре был травмирован 62-летний мужчина. Его госпитализировали областную клиническую больницу.

Предположительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при курении.

Всего за прошедшие сутки орловские пожарно-спасательные подразделения выезжали 16 раз, из них 10 выездов на ликвидацию возгораний, в том числе сухой травы и 6 выездов на помощь населению. В пожаре травмирован один человек.