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НовостиПроисшествия22 марта 2023 7:22

Орловский СК проводит проверку по факту обнаружения тела мужчины в ручье

Труп накануне нашел очевидец
Ирина КАБАНОВА
Фото: СУ СК России по Орловской области

Фото: СУ СК России по Орловской области

Орловский СК проводит проверку по факту обнаружения тела мужчины в ручье. Труп накануне нашел очевидец.

О проведении доследственной проверки сообщили в пресс-службе СУ СК России по Орловской области. 21 марта 2023 года в Ливенский межрайонный следственный отдел поступило сообщение об обнаружении в ручье Кунач в селе Козьминка Ливенского района тела мужчины без признаков жизни.

В рамках проверки следователи устанавливают личность погибшего, причину его смерти и обстоятельства произошедшего.

- Проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы. По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе ведомства.