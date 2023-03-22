Фото: СУ СК России по Орловской области

Орловский СК проводит проверку по факту обнаружения тела мужчины в ручье. Труп накануне нашел очевидец.

О проведении доследственной проверки сообщили в пресс-службе СУ СК России по Орловской области. 21 марта 2023 года в Ливенский межрайонный следственный отдел поступило сообщение об обнаружении в ручье Кунач в селе Козьминка Ливенского района тела мужчины без признаков жизни.

В рамках проверки следователи устанавливают личность погибшего, причину его смерти и обстоятельства произошедшего.

- Проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы. По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе ведомства.