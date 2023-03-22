Фото: Орловское региональное отделение Российского Красного Креста

Орловцы смогут бесплатно сделать флюорографию в передвижном мобильном центре. Мероприятие пройдет 23 марта.

Ация будет проходить в Орле на площади семьи ТМК ГРИНН (Кромское шоссе, 4) с 10.00 до 13.00. Об этом сообщает региональное отделение Российского Красного Креста.

Мероприятие приурочено ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом. Организаторами выступают Орловское региональное отделение Российского Красного Креста и Орловский противотуберкулезный диспансер.

При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и медицинский полис.

– Регулярное прохождение флюорографии очень важно, ведь это простое исследование позволяет диагностировать многие патологии, в том числе и туберкулез на ранней стадии, – отмечают в орловском «Красном Кресте».