Фото: Орловское региональное отделение Российского Красного Креста
Орловцы смогут бесплатно сделать флюорографию в передвижном мобильном центре. Мероприятие пройдет 23 марта.
Ация будет проходить в Орле на площади семьи ТМК ГРИНН (Кромское шоссе, 4) с 10.00 до 13.00. Об этом сообщает региональное отделение Российского Красного Креста.
Мероприятие приурочено ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом. Организаторами выступают Орловское региональное отделение Российского Красного Креста и Орловский противотуберкулезный диспансер.
При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и медицинский полис.
– Регулярное прохождение флюорографии очень важно, ведь это простое исследование позволяет диагностировать многие патологии, в том числе и туберкулез на ранней стадии, – отмечают в орловском «Красном Кресте».