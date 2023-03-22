Орловчанка вошла в число участников федерального проекта по содействию молодежи в трудоустройстве

Фото: управления труда и занятости Департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области

Жительница села Становой Колодезь Орловского муниципального округа Карина Чекалина вошла в число участников федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография» как представительница категории женщин, воспитывающих детей до семи лет: ее дочке Еве четыре года. Старшему сыну Мише – восемь.

Когда муж Карины Чекалиной начал оформлять крестьянское фермерское хозяйство, встал вопрос о необходимости вести серьезную бухгалтерию. Карина решила взять бухгалтерские вопросы на себя. Перспектива столкновения с неизвестным ей доселе миром закованных в таблицы цифр, отчетов, дебета, расходов немного страшила. Но она рискнула и не пожалела.

- Я давно уже слышала, что служба занятости организует бесплатные учебные курсы. Правда для получения направления на учебу нужно было встать на учет по безработице, мне этого не хотелось, - рассказывает Карина, - и тогда мне посоветовали самостоятельно подать заявление на обучение через портал «Работа России», как возможному кандидату на участие в нацпроекте.

Все заявки на обучение проходят через территориальные центры занятости, которые проверяют, подходит ли выбранная человеком профессия его личным характеристикам, профессиональным склонностям и возможностям. В некоторых случаях требуется также предварительное базовое профобразование.

Карина понимала, что бухучет – сфера весьма неблизкая ее университетскому диплому, по которому она – технолог молока и молокопродуктов. Однако настроена молодая женщина была решительно, и главное, у нее была железобетонная мотивация к учебе – реальная перспектива применения полученных знаний в семейном бизнесе.

- Учеба проходила на онлайн-платформе, - рассказывает Карина. – Преподаватели были приветливы, объясняли темы доступным языком, всегда были на связи и не отказывались повторить пройденный, но не понятый слушателем материал еще раз. Базу знаний я получила объемную, учиться было интересно.

Напомним, что заявку на обучение можно подать через единую цифровую платформу «Работа России».

Участниками нацпроекта в 2023 году могут стать работающие женщины, находящиеся в декретном отпуске, неработающие мамы, воспитывающие детей до семи лет, безработные граждане, состоящие на учете в органах службы занятости, работники под риском сокращения, граждане возрастной категории 50+, граждане, вынужденно прибывшие с территории Украины, а также некоторые категории молодежи до 35 лет: вчерашние призывники и выпускники, не трудоустроенные в течение 4 месяцев и более после выхода на рынок труда, студенты выпускных курсов, не имеющие перспективы трудоустройства, молодые люди без профессионального образования.