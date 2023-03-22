-В Орловской области прошла презентация новых фильмов о писателях-орловцах.

.

20 марта 2023 года в Орловском объединенном государственном литературном музее И. С. Тургенева прошла демонстрация этих кинопроизведений для общественности. Проект "Литературная перемена" направлен на популяризацию отечественной литературы среди подрастающего поколения, а также повышение уровня знаний школьников, жителей и гостей региона о творчестве и жизни великих русских писателей. Организатором проекта выступает НКО «Социально-культурный фонд развития и инновации». Проект "Литературная перемена" реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

«Я впервые посмотрел эти фильмы с уникальным форматом донесения информации до зрителя – это и легкость в повествовании, и мультипликационные элементы, и игра актеров. Подобного рода проекты важны не только для нашей области, но и для всей страны, ведь полученная информация после просмотра этих фильмов может стать фундаментом при формировании культурной базы, привить любовь к книгам. Книга – это не только источник информации, но и хороший друг, даже наставник. Именно книги позволяют нам расширить кругозор, влияют на формирование мировоззрения, развивает фантазию, а также навыки построения красивой и правильной речи», - рассказывает Сергей Кутенев, председатель попечительского Совета «Социально-культурный фонд развития и инновации».

В ходе мероприятия участники и партнеры проекта «Литературная перемена» были награждены грамотами и дипломами.