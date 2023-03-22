Фото: Нина Соколова

В Орловской области обнаружено около 300 гектаров неиспользуемых земель. Россельхознадзор выдал собственникам предостережения.

В феврале-марте этого года управление Россельхознадзора проверило 12 земельных участков сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории Городищенского и Луначарского сельских поселений Урицкого района Орловской области. На площади 289 гектаров, принадлежащих юридическим и физическим лицам на праве собственности и аренды ведомство установило, что земли не используются по сельхозназначению, и более того, уже заросли сорной травой и кустарниками.

Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, причиной нарушения явилось непроведение агротехнических и агрохимических мероприятий по борьбе с сорной и древесно-кустарниковой растительностью на землях сельскохозяйственного назначения.

В итоге правообладателям земельных участков выдано 12 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.