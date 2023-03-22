Фото: СУ СК России по Орловской области

В Орловской области мужчину осудили на 19 лет за сексуальное насилие над ребенком. Преступление он совершил более 12 лет назад.

В Орловской области суд признал виновным 39-летнего жителя Краснодарского края в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении ребенка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК региона.

Следствием и судом установлено, что ранее судимый мужчина в апреле 2010 года находился на территории Крестительского кладбища в Заводском районе Орла. Там он увидел 9-летнего мальчика, который, возвращаясь из школы и проходил через кладбище. Осужденный совершил в отношении ребенка иные действия сексуального характера с применением насилия, а затем покинул Орловскую область и скрывался от следствия.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 19 лет, с отбыванием наказания в исправительном учреждении строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год 9 месяцев.