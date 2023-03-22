Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В Орловской области из ручья достали тело мужчины. Труп обнаружил очевидец.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области, тело было найдено очевидцем в ручье, образованном в результате весеннего разлива, в селе Козьминка Ливенского района,

На место выезжали сотрудники спасательного поста города Ливны областной поисково-спасательной службы, которые извлекли тело мужчины на берег. Труп передали сотрудникам полиции и следственного комитета, которые разбираются в обстоятельства происшествия.

Всего за прошедшие сутки орловские пожарно-спасательные подразделения выезжали 16 раз, из них 10 выездов на ликвидацию возгораний, в том числе сухой травы и 6 выездов на помощь населению. В пожаре травмирован один человек.