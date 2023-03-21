Фото: Департамент здравоохранения Орловской области

В этом году центральные районные больницы Орловщины готовы принять более 50 специалистов. Набор идет по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер». По информации регионального департамента здравоохранения, первые специалисты в этом году уже пришли работать в районные ЦРБ по указанным программам. Так, в Глазуновском районе появился новый врач в лаборатории, в Новодеревеньковский район приехал работать участковый терапевт, а в Залегощенской ЦРБ приняли на работу фельдшера. Суммарно по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер" в этом году центральные районные больницы готовы принять 53 человека. Для медиков предусмотрены подъемные выплаты. Фельдшеры получают от 500 до 750 тысяч рублей, врачи - от 1 до 1,5 миллиона рублей.