Фото: пресс-служба администрации города Орла

В Орле состоялся «Урок памяти», приуроченный к годовщине гибели участника СВО Артура Шадрина. Мероприятие прошло в школе №45 имени Блынского.

Педагоги, ученики, близкие и друзья военнослужащего собрались в актовом зале учебного заведения. Имя Артура Шадрина выгравировано на плите памятника Воинам-интернационалистам на Наугорском шоссе и запечатлено на мемориальной доске на фасаде школы.

– Он сделал гораздо большее, чем любой проживший долгую жизнь человек. Он подал нам пример служения Отчизне и верности Родине, – сказала директор школы №45 Евгения Стародубцева.

В свою очередь речь произнесла и мать погибшего военного Ольга Шадрина.

– Я просто хочу сказать, чтобы вы успели попросить прощения у тех, у кого считаете нужным. Сказали «люблю» тем, кому считаете нужным это сказать. Мы не знаем, что будет завтра. И так важно успеть всё это сделать. Попробуйте, не стесняйтесь. Вы почувствуете крылья за спиной. Это очень важно – обратилась к присутствующим Ольга Шадрина. В завершение мероприятия все присутствующие почтили память солдата минутой молчания и возложили к гранитной доске в его честь цветы.