Фото: Ксения Тимофеева

В Орле пройдет фестиваль ГТО среди трудовых коллективов. Мероприятие запланировано на 22 апреля.

Об этом рассказал руководитель Департамента физической культуры и спорта Алексей Берестов. Так, в этом году запланировано сразу несколько мероприятий по сдаче ГТО. Одно из них пройдет 22 апреля. В нем примут участие трудовые коллективы Орловщины. Также запланированы Фестивали ВФСК ГТО среди семейных команд, школьников и подростков.

В прошлом году орловская команда представила регион на Всероссийском фестивале ГТО, который прошел в лагере «Артек». Наши юные спортсмены заняли 28 место из 85 субъектов страны. А семейная команда из Мценска стала 18-й на таком же фестивале в Калининграде.

В «Играх ГТО» сборная Орловской области заняла 29 место. Одна из участниц орловской команды Валерия Сундуляк отличилась в подтягивании из виса с низкой перекладины. Ее результат занесен в книгу «Рекорды ГТО».