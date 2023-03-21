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НовостиСпорт21 марта 2023 13:17

В прошлом году нормативы ГТО сдали более 11 тысяч орловцев

Это число превысило показатели 2021 года
Нина СОКОЛОВА
Фото: Ксения Тимофеева

Фото: Ксения Тимофеева

В прошлом году нормативы ГТО сдали более 11 тысяч орловцев. Это число превысило показатели 2021 года.

Такую информацию сообщил руководитель Департамента физической культуры и спорта Алексей Берестов на совещании с главами муниципалитетов. По его словам, в прошлом году в сдаче нормативов ГТО приняли участие 11 599 человек, что на 4 999 человек больше, чем в 2021 году. Нормативы на знаки отличия выполнили 3 990 человек.

На территории Орловщины в прошлом году функционировали 25 центров тестирования в 23 муниципальных образованиях. В конце года такие центры открылись в Болховском и Корсаковском районах.

Кроме того, в этом году планируется открытие еще двух таких центров в Краснозоренском и Хотынецком районах. Таким образом, центры тестирования появятся во всех муниципальных образованиях.