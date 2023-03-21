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Орловчанка добилась оборудования для реабилитации ребенка-инвалида через прокуратуру. Полгода девочку не обеспечивали опорой для ползания и сидения.

В Мценскую межрайонную прокуратуру обратилась мать девочки-инвалида. Ребенок с ограниченными возможностями нуждался в опоре для ползания и сидения. В прошлом году женщина обращалась в региональное отделение Фонда пенсионного и социального страхования с вопросом об обеспечении дочери необходимым техническим средством реабилитации. Но, на полгода столкнулась с бездействием: оборудование предоставлено не было.

- Прокуратурой руководителю Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Орловской области внесено представление об устранении нарушений законодательства, - уточнили в прокуратуре Орловской области.

После принятых мер ребенка обеспечили необходимой опорой для ползания и сидения.