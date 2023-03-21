Фото: пресс-служба мэрии Орла

В Орле снесут гаражи, мешающие ремонту канализационного коллектора. Такое поручение отдал мэр Орла Юрий Парахин.

Пропускную способность канализационного коллектора в районе ПГК «Луч» на улице Линейной планируют восстановить сегодня, 21 марта. На это направили 80% сил «Орелводоканала».

– Газовая коррозия железобетонных коллекторов приводит к тому, что по весне, когда грунты максимально насыщены водой, обваливаются верхние своды. Так и сейчас произошло сразу два обвала – на улице Линейной и на левом берегу Оки, около моста Дружбы, – рассказал гендиректор МПП ВКХ «Орелводоканал» Василий Иванов.

По его словам, работа ведется с прошлого четверга. Замены требует около 50 метров трубы диаметром в метр. Из-за того, что площадка занята гаражами техника не может развернуться. Поэтому глава города поручил снести постройки.

Как сообщает пресс-служба мэрии Орла, большинство из гаражей установлены незаконно – без разрешительных документов и за пределами гаражного кооператива.